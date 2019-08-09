Свитолина – Бенчич: обзор матча в Торонто (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четверг, восьмого августа, сыграла в 1/8 финала на турнире Roger Cup серии Премьер 5 в Торонто. Украинка в двух сетах обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии.