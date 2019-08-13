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Надаль - о триумфе в Монреале: Я показал достаточно умный теннис

Надаль - о триумфе в Монреале: Я показал достаточно умный теннис
06:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свои выступления на Мастерсе в Монреале.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался доволен своей игрой в финале «Мастерса» в Монреале (Канада). Вторая ракетка мира обыграл россиянина Даниила Медведева – 6:3, 6:0.

«Он действовал великолепно, выдержал несколько очень длинных розыгрышей. Для меня было важно удачно начать матч. В последние недели Медведев играл хорошо, а я выходил на хард только три раза.

Мы оба хорошо провели стартовый гейм. У него был брейк-пойнт, но я удержал подачу. После этого я показал лучшую игру на этой неделе, без сомнений.

Я многое делал хорошо: изменял направление, ритм розыгрышей. Хорошо работал слайс. Думаю, я показал достаточно умный теннис", – цитирует Надаля официальный сайт ATP.

На текущий момент Надаль занимает второе место в рейтинге ATP, Медведев – восьмое.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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