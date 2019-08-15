Свитолина - Мертенс: обзор матча в Цинциннати (Видео)

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина обыграла в двух сетах 23-го номера мирового рейтинга Элизе Мертенс на турнире серии Premier 5 в Цинциннати. Матч закончился со счетом 6:4, 6:1.