Стивенс рассталась с тренером накануне US Open

Слоан Стивенс объявила о прекращении работы с тренером Свеном Груневелдом в Twitter.

Американка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге WTA, сменила тренера всего за неделю до начала Открытого чемпионата США, который стартует на следующей неделе.

В прошлом розыгрыше US Open хозяйка соревнований дошла до четвертьфинала, где в двух сетах уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой.

After much thought, @sventennis & I have decided to go our separate ways. Change is never easy, but I’m so appreciative of our time together. Onward!