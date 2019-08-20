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Стивенс рассталась с тренером накануне US Open

Стивенс рассталась с тренером накануне US Open
12:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:

Слоан Стивенс объявила о прекращении работы с тренером Свеном Груневелдом в Twitter.

Американка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге WTA, сменила тренера всего за неделю до начала Открытого чемпионата США, который стартует на следующей неделе.

В прошлом розыгрыше US Open хозяйка соревнований дошла до четвертьфинала, где в двух сетах уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой.

Ранее Груневелд работал с такими теннисистками, как Мария Шарапова и Каролин Возняцки.

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WTA, Теннис, Слоан Стивенс, Новости тенниса.
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