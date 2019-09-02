Свитолина - Киз: обзор исторической победы украинки на US Open (Видео)

Украинка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз в матче четвертого круга US Open. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут и сыграли два сета, чего хватило Свитолиной для победы. Наша спортсменка впервые в своей карьере смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.