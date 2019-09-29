Багатскис: Прометей и Днепр - вооружены до зубов

Новости спорта:Главный тренер Киев-Баскета похвалил своих главных соперников в Суперлиге.

Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис высказался об украинской Суперлиге, а также назвал самые опасные клубы этого сезона.

"Сейчас Прометей и Днепр вооружены до зубов. С ними будет, как минимум, сложно. Я думаю, что этот сезон будет гораздо интересней предыдущих.

Сложно предугадать, кто победит в этом году. Я уверен, что по ходу сезона будет много неожиданных результатов, непредсказуемых игр и самое интересное, нет явного лидера.

Мы извлекли максимум из того, что у нас было. Если каждый из игроков хоть на чуточку станет играть лучше, то мы сможем достичь успеха, как на европейской арене, так и в Суперлиге".