Ястремская - Чжу Линь: обзор матча (Видео)

Украинка Даяна Ястремская без особых проблем сумела преодолеть сопротивление китаянки Чжу Линь на турнире в Тяньцзине, обыграв ее в двух сетах 6:2, 6:3.