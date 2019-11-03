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Свитолина - Барти: на кого ставят букмекеры в финале Итогового турнира WTA

Свитолина - Барти: на кого ставят букмекеры в финале Итогового турнира WTA
10:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Элина Свитолина проведет защиту титула чемпионки Итогового турнира в матче против Эшли Барти.

Сегодня, 3 ноября, первая ракетка Украины Элина Свитолина будет защищать свой титул в финале Итогового турнира WTA. Соперницей украинки станет первая ракетка мира Эшли Барти.

Финальный матч в Шэнчжэне стартует в 13:30 по киевскому времени.

Свитолина постарается защитить прошлогодний титул чемпионки, однако, как оценили шансы украинки на успех в финальном матче.

Свитолина: Оставлю силы, чтобы снова выиграть Кубок

Какой проноз на финальный матч Итогового турнира дали специалисты:

Букмекеры оценили шансы теннисисток на победу и установили соответствующие котировки.

Так, фаворитом считают австралийку - на ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.80. В то время, как на успех Свитолиной - 2.00.

Отметим, что Свитолина не проиграла ни одного матча группового этапа Итогового турнира, а вчера в трёх сетах победила Бенчич на отказе швейцарки

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти.
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