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Вирер: У девушек в биатлоне все намного интереснее

Вирер: У девушек в биатлоне все намного интереснее
12:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Итальянка оценила шансы на завоевание «Большого хрустального глобуса».

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, уступившая лидерство в общем зачёте Кубка мира норвежке Тириль Эхкофф, оценила шансы на завоевание «Большого хрустального глобуса».

«Совсем не думаю о победе в общем зачёте. Впереди ещё так много гонок! Да, Тириль сейчас очень сильна, особенно с такой стрельбой, но помимо неё есть много девушек, которые тоже могут навязать борьбу. Побеждать непросто, но это же здорово для зрителей! У нас нет какого-то абсолютного лидера, который бы побеждал во всех гонках — Тириль, да, но всё же! Нет кого-то, как Йоханнес или Мартен, когда нет Йоханнеса. У нас, девушек, всё намного интереснее», — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.

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Вчера, 15 января, Вирер заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Победу одержала Экхофф.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Доротея Вирер.
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