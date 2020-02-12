Как Свитолина пробилась во второй круг турнира в Хуахине (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Тайланда в Хуахине. В первом круге украинка в двух сетах обыграла Бибиану Схофс из Нидерландов.