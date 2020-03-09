Лучшие удары Свитолиной на турнире в Монтеррее (Видео)

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла свой первый титул на турнирах серии WTA с 2018 года, в финале соревнований в Монтеррее обыграв чешку Марию Бузкову.