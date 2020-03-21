Федерер рассказал, как защищается от коронавируса

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер уже давно перестал жать руку другим.

Третья ракетка мира Роджер Федерер заявил, что с самого начала придерживался всех правил борьбы с CoVID-2019 и соблюдает дистанцию при общении с другими.

"Я также сижу дома и давно не жму руку никому. Кроме того, я часто мою руки, как и всем рекомендовали. В данный момент нам нужно помогать друг другу и оберегать старших, которые в зоне риска.

Нужно держать дистанцию два метра. В текущем положении опасно игнорировать эти правила. Если мы вдруг будем на карантине, то нужно сидеть дома. Надеюсь, что все проявят сознательность", - приводит его слова essentiallysports.

Ранее ассоциации мужского и женского тенниса (ATP и WTA) объявили об отмене всех теннисных турниров, которые планировали провести в ближайшие месяцы.