Ястремская хочет сыграть на US Open-2020

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что собирается сыграть на Открытом чемпионате США-2020, который решили не переносить и намерены провести в конце лета.

"100% я буду играть на турнирах "Premier 5" в США и US Open, если их будут проводить".

Ранее сообщалось, что теннисный турнир в Цинциннати перенесен на корты US Open.

Напомним, власти Нью-Йорка уже дали добро на проведение US Open-2020.