Лучшие моменты матчей НБА за 3 марта (Видео)

НБА традиционно опубликовала подборку лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата. В топ-10 попали эпизоды с участием Брэдли Била, Иша Смита, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена, Ника Стаускаса и других.