Инженер Mercedes Альдо Коста опробовал на трассе свое собственное творение (Видео)

Минувшим воскресеньем в рамках Исторического дня Минарди в итальянской Имоле главный инженер Mercedes AMG F1 Альдо Коста прокатился за рулем шасси W04 2013 года, в проектировании которого принял непосредственное участие.

Коста присоединился к коллективу из Брэкли в 2012 году – за два года до начала триумфального шествия Mercedes по трассам Формулы 1.

57-летний специалист с улыбкой сел в машину, оснащенную 8-цилиндровый мотором объемом 2,4 литра, и проехал по трассе.

За рулем этой машины в сезоне-2013 Льюис Хэмилтон и Нико Росберг одержали три победы.