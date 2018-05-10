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Инженер Mercedes Альдо Коста опробовал на трассе свое собственное творение (Видео)
Альдо Коста прокатился за рулем шасси W04 2013 года, в проектировании которого принял непосредственное участие.
Минувшим воскресеньем в рамках Исторического дня Минарди в итальянской Имоле главный инженер Mercedes AMG F1 Альдо Коста прокатился за рулем шасси W04 2013 года, в проектировании которого принял непосредственное участие.
Коста присоединился к коллективу из Брэкли в 2012 году – за два года до начала триумфального шествия Mercedes по трассам Формулы 1.
57-летний специалист с улыбкой сел в машину, оснащенную 8-цилиндровый мотором объемом 2,4 литра, и проехал по трассе.
За рулем этой машины в сезоне-2013 Льюис Хэмилтон и Нико Росберг одержали три победы.
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