Формула-1. Самые запоминающиеся аварии на Гран-при Сингапура (Видео)
В преддверии этапа в Сингапуре предлагаем вам вспомнить самые захватывающие аварии за десять лет проведения этого Гран При.
В предстоящий уик-энд гонщики Больших Призов вновь проведут этап в этом юго-восточном городе-государстве, огни в котором не затухают ни на секунду. И наверняка мы увидим не одно столкновение на этой узкой городской трассе с близостью отбойников.
А сейчас, за несколько дней до Гран При, можно освежить в памяти несколько аварий из прошлых лет – случайных и не очень...
Жесткий проезд по поребрикам с последующим столкновением со стеной от Кими Райкконена в 2008 году:
Умышленная авария Нельсиньо Пике в том же году – эпизод, который всей Формуле 1 лучше забыть.
Михаэль Шумахер и Жан-Эрик Вернь – 2012 год:
Нико Хюлькенберг забыл о существовании Фелипе Массы в 2015-м:
Одна из самых коротких гонок в карьере того же Хюлькенберга годом позже:
Прошлогодняя драма Себастьяна Феттеля на старте:
И прошлогодняя же авария Даниила Квята.