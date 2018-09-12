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Формула-1. Самые запоминающиеся аварии на Гран-при Сингапура (Видео)

Гран-при Сингапура
21:39 Сегодня Телеграф
Автоспорт

В преддверии этапа в Сингапуре предлагаем вам вспомнить самые захватывающие аварии за десять лет проведения этого Гран При.

В предстоящий уик-энд гонщики Больших Призов вновь проведут этап в этом юго-восточном городе-государстве, огни в котором не затухают ни на секунду. И наверняка мы увидим не одно столкновение на этой узкой городской трассе с близостью отбойников.

А сейчас, за несколько дней до Гран При, можно освежить в памяти несколько аварий из прошлых лет – случайных и не очень...

Жесткий проезд по поребрикам с последующим столкновением со стеной от Кими Райкконена в 2008 году:

Умышленная авария Нельсиньо Пике в том же году – эпизод, который всей Формуле 1 лучше забыть. 

Михаэль Шумахер и Жан-Эрик Вернь – 2012 год:

Нико Хюлькенберг забыл о существовании Фелипе Массы в 2015-м:

Одна из самых коротких гонок в карьере того же Хюлькенберга годом позже:

Прошлогодняя драма Себастьяна Феттеля на старте:

И прошлогодняя же авария Даниила Квята.

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Автоспорт, Видео, Гран-при Сингапура, Новости автоспорта, Ф1, Формула-1.
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