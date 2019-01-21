Лучшие моменты Гонки чемпионов (Видео)

Организаторы Гонки чемпионов опубликовали любопытное видео с лучшими моментами воскресной борьбы за титул «Чемпиона чемпионов», в которой сильнейшим неожиданно стал Бенито Гуэрра, а некоторые фавориты выбыли из борьбы ещё на групповом этапе…