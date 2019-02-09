В Торо Россо успешно запустили двигатель на новом машине (Видео)

Команда Формулы-1 «Торо Россо» успешно провела запуск новой силовой установки «Хонда» на болиде STR140. Аудиозапись, на которой слышен процесс запуска мотора, опубликована на официальной странице «Торо Россо» в YouTube. Официальная презентация автомобиля для сезона-2019 запланирована на 11 февраля. В этот же день новые машины покажет «Уильямс».