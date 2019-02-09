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Суббота, 09.02.2019

В Торо Россо успешно запустили двигатель на новом машине (Видео)

Команда Формулы-1 «Торо Россо» успешно провела запуск новой силовой установки «Хонда» на болиде STR140. Аудиозапись, на которой слышен процесс запуска мотора, опубликована на официальной странице «Торо Россо» в YouTube. Официальная презентация автомобиля для сезона-2019 запланирована на 11 февраля. В этот же день новые машины покажет «Уильямс».
championat.com
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Видео, Автоспорт, Торо Россо, Новости автоспорта, STR140.
09:29 Сегодня Телеграф
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