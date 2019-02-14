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Четверг, 14.02.2019

Mercedes попробовала в деле новую машину W10 (Видео)

Пресс-служба команды Mercedes представила видеоролик о шейкдауне, который действующие чемпионы мира Формулы 1 провели на трассе Сильверстоуне.  Первым после утренней презентации за руль W10 сел Валттери Боттас, тогда как Льюис Хэмилтон опробовал новую машину во второй половине дня.
Автоспорт
Фото: Твиттер
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