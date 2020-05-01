В этот день погиб легендарный пилот Айртон Сенна (Видео)

1-го мая 1994 года на автодроме Имола в аварии погиб легендарный пилот Формулы-1 Айртон Сенна. Трехкратный чемпион мира умер в возрасте 34-х лет. Отметим, что днем ранее в квалификации этой же гонки погиб гонщик Роланд Ратценбергер. После этого ФИА и Ф-1 серьезно ужесточили нормы безопасности.