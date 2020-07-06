Формула-1: как у Райкконена во время гонки отвалилось колесо (Видео)

В конце первой гонки сезона-2020 Формулы-1 в Австрии случился яркий эпизод с участием опытного пилота Альфа Ромео Кими Райкконена. На его машине просто отвалилось колесо.