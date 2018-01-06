Жуткая травма защитника "Фенербахче" (Видео)

Атакующий защитник «Фенербахче» Джеймс Наннолли в 3-й четверти матча 16-го тура Евролиги против «Басконии» (79:74) крайне неудачно приземлился после попытки забить слем-данк. Баскетболист на некоторое время потерял сознание и был срочно доставлен в госпиталь. По предварительным данным игрок может шевелить руками и ногами. Его жизни ничего не угрожает.