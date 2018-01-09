Блок-шот ЛеБрона и баззер Батлера - среди лучших моментов дня НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня. В десятку лучших вошли моменты с участием Стефена Карри, Николы Йокича, ЛеБрона Джеймса, Лу Уильямса, Джимми Батлера и других.