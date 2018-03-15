Мощный данк Тэйтума - среди лучших моментов дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня. В их число вошли баззер-битеры игроков Сакраменто Бадди Хилда и Де'Аарона Фокса, мощные данки форварда Орландо Уэсли Ивунду и новичка Бостона Джейсона Тэйтума, а также эффектный аллей-уп защитника Лейкерс Кентавиуса Колдуэлл-Поупа на разыгрывающего Лонзо Болла.