НБА. Лучшие моменты 18 апреля (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация представила подборку самых эффектных эпизодов игрового дня плей-офф НБА. В подборку попали разыгрывающий Рокетс Крис Пол, а также представители Кливленда Лэрри Нэнс и Леброн Джеймс.