Лучшие моменты в НБА за 30 апреля (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф. В их число вошли мощные данки разыгрывающего Филадельфии Бена Симмонса и форварда Бостона Джейсона Тэйтума, а также эффектный аллей-уп разыгрывающего Селтикс Терри Розира на форварда Маркуса Морриса.