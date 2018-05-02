"Черкасские Мавпы" - "Днепр": лучшие моменты решающего матча чемпионата Украины (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/05/best.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/05/best-567x309.jpg 2018-05-02T09:41:13+03:00 Баскетбол Черкасские Мавпы третий раз победили в финальной серии Днепр, получив впервые в истории чемпионский титул. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-basketball/4040752-cherkasskie-mavpyi-dnepr-luchshie-momentyi-reshayushhego-matcha-chempionata-ukrainyi-video.html

"Черкасские Мавпы" - "Днепр": лучшие моменты решающего матча чемпионата Украины (Видео) Черкасские Мавпы третий раз победили в финальной серии Днепр, получив впервые в истории чемпионский титул. Смотрите видео лучших моментов третьего матча (в Черкассах).