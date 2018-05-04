Лучшие моменты игр 3 мая в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф. Среди них оказались невероятно точный бросок мощного форварда Кливленда Кевина Лава в падении за спину, сокрушительные данки легкого форварда Бостона Джейсона Тэйтума и его партнера атакующего защитника Джейлена Брауна, а также шикарный аллей-уп в исполнении игроков Селтикс Маркуса Морриса и Джейлена Брауна.