Суперкубок Украины: лучшие моменты первого матча "Черкасские Мавпы" - "Днепр"

Розыгрыш Суперкубка впервые проводится в этом сезоне и побороться за него выпала честь двум лучшим командам прошлого сезона чемпионата Суперлиги – Днепру и Мавпам. БК Черкасские Мавпы – БК Днепр 76:101 (23:31, 14:24, 20:22, 19:24). Второй матч Суперкубка команды сыграют 30 сентября в Днепре. Перед этим поединком оба коллектива проведут ответные встречи первого раунда квалификации Кубка Европы.