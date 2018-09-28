Экс-капитан сборной Украины два года играл в футбол перед баскетболом (Видео)

Теперь он президент баскетбольного клуба "Ровно" (родной город), а не так давно он был капитаном сборной Украины и покорял чемпионат Испании и дважды становился победителем баскетбольного Еврокубка. Большое интервью Сергея Лищука о баскетболе, европейском периоде карьеры, семье и спорте.