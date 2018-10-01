Михайлюк с Боллом устроили соревнования с тренерами Лейкерс (Видео)

Украинский защитник Лейкерс Святослав Михайлюк в паре с одноклубником Лонзо Боллом во время тренировки устроил соревнование с тренерами команды Майлзом Симоном и Брайаном Шоу в точности трехочковых. Состязание прошло в два раунда и оба завершились уверенной победой молодых игроков НБА.