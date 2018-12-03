Игрок сборной Украины Бобров попал в топ-5 моментов дня (Видео)

Мужская национальная сборная Украины уступила на выезде в напряженной борьбе Испании в матче квалификации чемпионата мира. Атака сборной Украины в завершении Вячеслава Боброва вошла в топ-5 моментов дня квалификации чемпионата мира в Европе.