Михайлюк попал на второе место топ-10 эпизодов дня в НБА (Видео)

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в этом сезоне. Украинец обновил свой рекорд результативности в НБА, набрав 12 очков в игре против «Шарлотт» (128:100). Момент с участием украинца попал на второе место топ-10 эпизодов дня в НБА.