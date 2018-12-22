Дуэйн Уэйд - среди лучших моментов дня в НБА (Видео)

Традиционно НБА опубликовала видео лучших моментов игрового дня в регулярном чемпионате. Среди самых самых ярких оказались эпизоды с участием Данило Галлинари, Дуэйна Уэйда, Криса Пола и других.