Данки Дончича и Гобера - в десятке лучших моментов 22 декабря в НБА

Минувшие матчи регулярного чемпионата НБА подарили зрителям немало эффектных моментов. YouTube канал лиги подобрал для Вас десятку лучших и наиболее запоминающихся. В подборку вошли мощные данки Дончича, Гобера и других звезд, а также стильный трехочковый от Кевина Дюранта.