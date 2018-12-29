Неудачный "Дай пять" и странный двойной заслон в новом выпуске Shaqtin’ a Fool (Видео)

В новой подборке курьезов Shaqtin' A Fool вы увидите моменты с участием Лонзо Болла (Лейкерс), Джона Коллинза (Атланта), О Джи Ануноби и Сержа Ибаки (Торонто), а также Вашингтона и Индианы.