Топ-10 моментов баскетбольной сборной Украины в 2018-м году (Видео)

Сборная Украины по баскетболу провела весьма успешный год, подарив болельщикам массу незабываемых эмоций. Вячеслав Кравцов, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк и другие в топ-10 моментов сборной Украины по баскетболу 2018-го года.