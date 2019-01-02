НБА: топ-100 лучших моментов 2018-го года (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном Youtube-канале подвела результаты прошедшего календарного года и опубликовала ролик с самыми лучшими моментами. Подборка самых сочных данков, блок-шотов, бросков и аллей-упов.