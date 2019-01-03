Топ-10 моментов матчей 2 января в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата. В подборку лучших моментов попали Тревор Ариза, Карл-Энтони Таунс, Джоэл Эмбиид и другие.