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Пятница, 04.01.2019

Михайлюк набрал 20 очков в матче Лиги развития против Оклахомы (Видео)

Украинец Святослав Михайлюк помог Саус Бэй Лейкерс одержать победу в матче Лиги развития против Оклахомы 107:114. Михайлюк набрал в матче 20 очков за 30 минут игрового времени, сделал 2 подбора, 5 ассистов, 1 блок-шот, 4 потери и 1 фол. Стоит отметить, что украинец реализовал 4 из 9 трехочковых бросков.
isport.ua
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