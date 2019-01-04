Михайлюк набрал 20 очков в матче Лиги развития против Оклахомы (Видео)

Украинец Святослав Михайлюк помог Саус Бэй Лейкерс одержать победу в матче Лиги развития против Оклахомы 107:114. Михайлюк набрал в матче 20 очков за 30 минут игрового времени, сделал 2 подбора, 5 ассистов, 1 блок-шот, 4 потери и 1 фол. Стоит отметить, что украинец реализовал 4 из 9 трехочковых бросков.