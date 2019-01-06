Топ-10 лучших моментов игр 5 января в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата. Потрясающий реверс-лэйап Кембы Уокера и данк Гэри Харриса через Майлза Бриджеса – в десятке лучших моментов дня.