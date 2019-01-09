Баскетболист НБА ударился об паркет и получил тяжелую травму (Видео)

Игрок «Оклахома-Сити Тандер» Нерленс Ноэль получил страшный удар во время матча с «Миннесотой Тимбервувлз» (117:119). Центровой пытался заблокировать слэм-данк Эндрю Уиггинса, но получил локтем в лицо и упал, ударившись головой о паркет. Несколько минут игрок лежал на площадке и не смог самостоятельно покинуть арену. Его увезли на носилках и доставили в больницу.