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Пятница, 11.01.2019

Сан-Антонио - первая команда с 2010 года, которая набрала больше 150 очков за матч НБА (Видео)

Игроки Сан-Антонио обыграли Оклахому-Сити в матче регулярного чемпионата. В домашнем матче Сперс набрали 154 очка в овертайме и победили Тандер 154:147. Этот матч войдет в историю как первый с 2010 года, когда команда смогла набрать больше 150 очков за матч. Ранее это удалось сделать игрокам Финикса.
isport.ua
Фото: Твиттер
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