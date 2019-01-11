Сан-Антонио - первая команда с 2010 года, которая набрала больше 150 очков за матч НБА (Видео)

Игроки Сан-Антонио обыграли Оклахому-Сити в матче регулярного чемпионата. В домашнем матче Сперс набрали 154 очка в овертайме и победили Тандер 154:147. Этот матч войдет в историю как первый с 2010 года, когда команда смогла набрать больше 150 очков за матч. Ранее это удалось сделать игрокам Финикса.