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Воскресенье, 13.01.2019

Михайлюк набрал 29 очков в матче G-Лиги (Видео)

Украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк отыграл матч регулярного чемпионата Лиги развития НБА. Михайлюк набрал 29 очков и стал самым результативным в игре "Саут Бэй Лейкерс" - "Кантон Чардж" (115:122). За 34 минуты на паркете украинец реализовал 12 из 24-х бросков с игры (3-11 трехочковые). Также Михайлюк совершил 4 подбора, 1 блокшот и отдал 2 передачи.
sport.ua
Фото: Instagram
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Баскетбол, НБА, Видео, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, Саут Бей Лейкерс.
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