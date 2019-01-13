Михайлюк набрал 29 очков в матче G-Лиги (Видео)

Украинский защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк отыграл матч регулярного чемпионата Лиги развития НБА. Михайлюк набрал 29 очков и стал самым результативным в игре "Саут Бэй Лейкерс" - "Кантон Чардж" (115:122). За 34 минуты на паркете украинец реализовал 12 из 24-х бросков с игры (3-11 трехочковые). Также Михайлюк совершил 4 подбора, 1 блокшот и отдал 2 передачи.