НБА. Лучшие моменты матчей 15.01.2019 (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата. В топ-10 попали Клей Томпсон, Бен Симмонс, Джамал Мюррей и другие.