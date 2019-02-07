НБА: лучшие моменты матчей 6 февраля (Видео)

Андре Игудала и Малик Монк – в Топ-10 моментов матчей 6 февраля. Лидеры Западной и Восточной конференции НБА «Голден Стэйт» и «Милуоки» одержали очередные победы. Также успешные матчи провели «Хьюстон» и «Даллас».