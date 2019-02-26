НБА. Лучшие моменты матчей 25.02.2019

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала ролик с подборкой лучших моментов игрового дня в регулярном чемпионате. В видео попали эпизоды с участием Джереми Лэмба, Карла-Энтони Таунса, Дуэйна Уэйда, Тима Хардуэя и других.