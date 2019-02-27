НБА. Лучшие моменты матчей 26.02.2019

Традиционно Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала ролик с подборкой лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата. В видео попали эпизоды с участием Паскаля Сиакама, Пола Джорджа, Айзея Томаса и других.