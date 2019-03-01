Баскетболист-любитель забросил рекордное количество трехочковых за минуту (Видео)

Американский баскетболист-любитель Энтони Миракола установил новый рекорд по реализации трехочковых за минуту. Энтони Миракола за 60 секунд успел 31 раз попасть в кольцо из-за дуги. Это достижение уже зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд составлял 26 попаданий.