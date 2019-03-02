НБА. Лучшие моменты матчей 2.03.2019 (Видео)

Традиционно Национальная баскетбольная ассоциация выложила ролик с подборкой лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В видео попали эпизоды с участием Брэндона Ингрэма Кауи Леонарда, ЛеБрона Джеймса и других.